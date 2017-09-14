Мурманские активисты ОНФ возмущены отсутствием отопления и горячей воды в инфекционном отделении детской больницы

О том, что в инфекционном стационаре Мурманской детской клинической больницы несколько дней нет тепла и горячей воды, активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области рассказали взволнованные мамы юных пациентов. По их словам, для самых маленьких выдают обогреватели, но на всех их не хватает, и это при том, что температура воздуха на улице уже второй день держится около отметки в пять градусов. В ходе рейда информация об отсутствующем отоплении в больнице была подтверждена общественниками.

«Несмотря на заверения ответственных лиц о том, что все медицинские учреждения региона подключены к системе отопления, в приемном покое нам пояснили: горячей воды и тепла действительно нет и не будет еще две недели. Из-за технического состояния сетей подключаться сейчас запрещает и Ростехнадзор, представители которого посетили учреждение накануне. Мы уже обратились в надзорные органы с просьбой разобраться в причинах случившегося, в дело вмешалась прокуратура Ленинского округа и прокуратура Мурманской области. В Заполярье наступают первые заморозки, и нахождение детей в таких условиях просто неприемлемо. Мы призываем власти незамедлительно принять меры по исправлению ситуации», – сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Мурманской области Алексей Дорофеев.

Также активисты Народного фронта обратили внимание на строительный мусор вокруг здания стационара. Ни одного рабочего по состоянию на 10 утра на месте не было. Ситуацию уже взял под личный контроль прокурор Ленинского округа Мурманска.

«Подача отопления и горячей воды в детские лечебные учреждения – первостепенная составляющая микроклимата в них, особенно когда речь идет об инфекционном стационаре, тем более детском. Сложившаяся ситуация недопустима. Ее следовало предвидеть и решить проблему до снижения температуры окружающей среды. Маленькие пациенты, находящиеся на лечении, не должны ощущать на себе суровый северный климат, тем более, когда организм ослаблен инфекционным заболеванием. Мы просим ответственных лиц в кратчайшие сроки наладить в учреждении горячее водо- и теплоснабжение, ведь именно от этого во многом зависит скорейшее выздоровление детей», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.