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Мурманская область. Арктика06.02.19 13:19

Мурманские активисты ОНФ выявили масштабное складирование отходов вблизи посёлка Междуречье

К активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились обеспокоенные жители сельского поселения Междуречье Кольского района. По их словам, на земельный участок площадью 70 тысяч кв. метров  с кадастровым номером 51:01:2206002:38, расположенный неподалеку, осуществляется складирование отходов неизвестного происхождения. В ходе рейда на место общественники зафиксировали работающую большегрузную технику и бульдозеры, а также частично вырубленные деревья. Как впоследствии выяснили активисты ОНФ, земельный участок по договору аренды № 51-51-01/070/2008-428 был передан юридическому лицу для размещения промышленных объектов.

«В непосредственной близости от места проведения работ протекает река Большая Лавна, являющаяся источником водоснабжения населенных пунктов Абрам-Мыс и Минькино Мурманской области. В результате складирования отходов происходит её загрязнение. Между тем, статьей 39 федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» установлено, что юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды посредством применения средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ и проводить мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель в соответствии с законодательством», - пояснила модератор тематической площадки ОНФ «Экология», член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

Кроме того, согласно открытым данным Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, с 2014 года неоднократно выявлялось, что питьевая вода, подаваемая населению микрорайона Абрам-Мыс и села Минькино с.п. Междуречье Кольского района из реки Большая Лавна не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Контроль качества по показателю «мутность» показал, что вода представляет опасность и риск для здоровья населения при дальнейшем ее использовании в питьевых и бытовых целях.

«Также в ходе выезда на участок активисты ОНФ отметили значительное количество вырубленных деревьев, в том числе, за пределами территории, где работала техника. По итогам проведенной работы мы направили обращение в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области и региональное Министерство природных ресурсов и экологии с просьбой провести проверку и по ее результатам рассмотреть вопрос о принятии мер в отношении виновных лиц», - резюмировала Рудакова.

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