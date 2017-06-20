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Мурманская область. Арктика20.06.17 15:02

Мурманские активисты ОНФ выявили несколько крупных свалок в районе Оленегорска

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области выявили несколько крупных свалок в районе Оленегорска. Самую крупную свалку площадью более 100 кв. метров  активисты ОНФ обнаружили вблизи поворота в сторону озера Колозеро неподалеку от автозаправочной станции. Строительный мусор, старые покрышки, стекло и картон видно издалека. И это при том, что водоём имеет историческое значение: в начале XVII века здесь находился промысловый погост масельгских саамов. Немного дальше, не доезжая до очистных сооружений, находится ещё одно стихийное скопление отходов.

«Лето на Кольском полуострове наступает поздно: ещё недавно свалки были скрыты за толстым слоем снега и не бросались в глаза. Теперь абсолютно иная картина – сразу пять свалок с небольшой удаленностью друг от друга. Картон, старые матрацы, бутылки – вся лесополоса завалена отходами. В одну большую кучу мусора превратились и заброшенные строения на 16-м км автодороги Оленегорск – Ловозеро. Свалка там давно, но год от года становится все больше. Причем очевидно, что отходы туда продолжают привозить. Территории гаражно-строительного кооператива № 21 – и тоже груды мусора. Скоро и леса видно не будет», – сказала активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Татьяна Ефремова.

Представители регионального отделения Народного фронта взяли на контроль ликвидацию обнаруженных навалов мусора. В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» общественники регулярно проводят рейды по выявлению свалок. Все материалы по ним направляются в профильные и надзорные органы. На сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок» нанесено 79 объектов, 11 из них ликвидированы, многие – благодаря проведению на местах субботников с участием общественников, горожан и представителей органов власти. Последняя из убранных свалок находилась под окнами жилого дома в Печенгском районе.

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