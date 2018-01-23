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Мурманская область. Арктика23.01.18 15:36

Мурманские активисты ОНФ выявили огромную свалку в Апатитах

Мурманские активисты Общероссийского народного фронта выявили масштабное  хранилище золошлаковых отходов в Апатитах – возле поворота на городскую  свалку. О том, что земельный участок может использоваться не по  назначению, общественникам рассказали местные жители.

По их словам, тендер на вывоз с территории крупного предприятия  золошлаковых смесей и их дальнейшую утилизацию выиграл один из  апатитских бизнесменов. Осенью прошлого года земельный участок  неподалеку от улицы Гладышева стал стремительно превращаться в хранилище  отходов.

Правомерность таких действий вызывает у граждан сомнения: предпринимателем действительно арендован участок площадью более 17,5 тысячи кв. метров, вот только, согласно публичной кадастровой карте, использоваться он должен для размещения строительных материалов. К тому  же выгружаются отходы даже не на него, а на соседний участок, информации  о котором на публичной кадастровой карте нет.

К слову, несколько месяцев назад к предпринимателю уже было приковано  пристальное внимание СМИ из-за незаконной вырубки леса рядом с  населенным пунктом Коашва. По факту выявленных нарушений лесного  законодательства было возбуждено сразу три дела об административных  правонарушениях, а инициатора незаконной рубки привлекли к  административной ответственности.

«Золошлаковые отходы, или золошлаковые смеси, образуются в результате  сжигания угля или торфа, то есть в энергетической промышленности. Они  примерно на 80% состоят из золы и на 20% – из угольного шлака. Это пятый  класс опасности, то есть такие отходы практически неопасны и могут  использоваться в качестве сырья для производства бетона и различных  строительных материалов. Однако местные жители взволнованы: действительно ли деятельность бизнесмена абсолютно законна, отходы не  представляют опасности и их хранение таким насыпным способом на открытых  поверхностях неподалеку от жилых домов не противоречит экологическим  нормам? Активисты регионального отделения ОНФ уже обратились в надзорные  органы с просьбой разобраться в ситуации и определить правомерность  действий бизнесмена по ликвидации золошлаковых отходов. Все это время  общественники будут держать ситуацию под контролем», – сказал  координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей  Антонов.

Несмотря на зимнее время, информация о подозрительных свалках в  региональное отделение ОНФ продолжает поступать. Каждое обращение  активисты Народного фронта берут в работу.

«В весенне-летний период возобновятся рейды, направленные на выявление  стихийных скоплений мусора, поиск ответственных за это лиц и дальнейшую  ликвидацию незаконных объектов. На сегодняшний день на интерактивную  карту ОНФ нанесено 109 несанкционированных свалок, 62 из них было  ликвидировано, 47 находится в работе», – резюмировал Антонов.

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