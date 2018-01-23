Мурманские активисты ОНФ выявили огромную свалку в Апатитах

Мурманские активисты Общероссийского народного фронта выявили масштабное хранилище золошлаковых отходов в Апатитах – возле поворота на городскую свалку. О том, что земельный участок может использоваться не по назначению, общественникам рассказали местные жители.

По их словам, тендер на вывоз с территории крупного предприятия золошлаковых смесей и их дальнейшую утилизацию выиграл один из апатитских бизнесменов. Осенью прошлого года земельный участок неподалеку от улицы Гладышева стал стремительно превращаться в хранилище отходов.

Правомерность таких действий вызывает у граждан сомнения: предпринимателем действительно арендован участок площадью более 17,5 тысячи кв. метров, вот только, согласно публичной кадастровой карте, использоваться он должен для размещения строительных материалов. К тому же выгружаются отходы даже не на него, а на соседний участок, информации о котором на публичной кадастровой карте нет.

К слову, несколько месяцев назад к предпринимателю уже было приковано пристальное внимание СМИ из-за незаконной вырубки леса рядом с населенным пунктом Коашва. По факту выявленных нарушений лесного законодательства было возбуждено сразу три дела об административных правонарушениях, а инициатора незаконной рубки привлекли к административной ответственности.

«Золошлаковые отходы, или золошлаковые смеси, образуются в результате сжигания угля или торфа, то есть в энергетической промышленности. Они примерно на 80% состоят из золы и на 20% – из угольного шлака. Это пятый класс опасности, то есть такие отходы практически неопасны и могут использоваться в качестве сырья для производства бетона и различных строительных материалов. Однако местные жители взволнованы: действительно ли деятельность бизнесмена абсолютно законна, отходы не представляют опасности и их хранение таким насыпным способом на открытых поверхностях неподалеку от жилых домов не противоречит экологическим нормам? Активисты регионального отделения ОНФ уже обратились в надзорные органы с просьбой разобраться в ситуации и определить правомерность действий бизнесмена по ликвидации золошлаковых отходов. Все это время общественники будут держать ситуацию под контролем», – сказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.

Несмотря на зимнее время, информация о подозрительных свалках в региональное отделение ОНФ продолжает поступать. Каждое обращение активисты Народного фронта берут в работу.

«В весенне-летний период возобновятся рейды, направленные на выявление стихийных скоплений мусора, поиск ответственных за это лиц и дальнейшую ликвидацию незаконных объектов. На сегодняшний день на интерактивную карту ОНФ нанесено 109 несанкционированных свалок, 62 из них было ликвидировано, 47 находится в работе», – резюмировал Антонов.