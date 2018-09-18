Мурманские артисты цирка «Комплимент» покорили Новосибирских зрителей

Народный самодеятельный коллектив цирк «Комплимент» областной Кировки под руководством Савельевой Татьяна Алексеевны принял участие в Межрегиональном фестивале - конкурсе циркового искусства «Арена 2018» в городе Новосибирске, организованном при поддержке Министерства культуры РФ и Российской Государственной цирковой компанией.

На фестиваль съехались более 30 цирковых коллективов со всей России. За два дня профессиональному жюри пришлось просмотреть 112 номеров участников. Мурманские цирковые артисты показали высокое мастерство и достойно представили наш город на этом конкурсе. Диплом Лауреата 1 степени получил Илья Иванов (МГТУ) за номер «Соло – жонглер», также дипломом Лауреата 1 степени награжден Всеволод Елисеев (гимназия № 9) за номер «Игра с диаболо». Ребята были награждены кубками победителей. Дипломантом 1 степени стала Маргарита Чекаленко (гимназия № 38) за номер «Воздушная гимнастка на полотнах».

Министерство культуры Новосибирской области вручило Благодарственное письмо руководителю цирка «Комплимент» Савельевой Татьяне Алексеевне «За высокий профессионализм в подготовке юных артистов к фестивалю – конкурсу». По их мнению, выступление заполярных артистов создало неповторимое ощущение радости и праздника на арене Новосибирского государственного цирка и вызвало восхищение зрителей!