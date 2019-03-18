Мурманские биатлонисты завоевали «бронзу» на Первенстве России

В Екатеринбурге в рамках Первенства России среди юношей и девушек 2002–2003 годов рождения прошли эстафеты. И у юношей и у девушек победы одержали команды из Тюменской области. Также дважды на подиуме были представлены спортсмены из Московской области.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, команда Мурманской области была представлена спортсменами нашей спортивной школы: Корабель Николай, Амелин Илья, Крылов Илья. В упорной борьбе наши спортсмены заняли 2-е место, уступив победителям всего 4,9 секунды.

В рамках Первенства России «Кубок Росавтодор» среди юношей и девушек 2000–2001 гг.р. в пгт. Токсово (Ленинградская область) состоялись командные гонки. Спортсмены Утробин Александр, Заболотный Данила, Хасанкаев Артемий и Боярский Андрей одержали победу в составе сборной команды Мурманской области.