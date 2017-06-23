Мурманские библиотекари отправляются в «Гандвик»

26 июня передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в детский оздоровительно-образовательный центр «Гандвик» (нп. Белое Море, Палкина Губа).

Мурманские библиотекари проведут для ребят мероприятие «Безопасные каникулы». Юные северяне не только вспомнят правила поведения в многоквартирном доме, Интернете, транспорте, но и отправятся в сказочное виртуальное лесное путешествие. Дети увидят и обсудят обучающие анимационные фильмы, вспомнят требования к поведению возле водоёмов и во время сбора грибов и ягод.

Ребята примут участие в интеллектуальных, подвижных играх, в конкурсах и викторинах. На уроке-игре «От Кремля до матрешки: символы и символика России» дети, разгадывая загадки и отвечая на вопросы, познакомятся с неофициальными символами России, среди которых предметы русского быта, игрушки, музыкальные инструменты, одежда, растения и животные, памятники архитектуры, блюда русской кухни, традиции и многое другое.