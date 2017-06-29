Мурманские библиотекари привезут в Кандалакшу праздничную программу для детей

1 июля в 15.30 Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в Кандалакшу и подарят юным северянам праздничную программу, посвященную 500-летию города.

Дети встретятся с забавными клоунами Клепой и Кнопочкой, которые будут водить большой хоровод, проведут соревнования и конкурсы на гибкость и ловкость, а также вместе с ребятами почитают веселые детские книги. В завершение мероприятия юных кандалакшан порадует праздничный салют из мыльных пузырей.