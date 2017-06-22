Мурманские библиотекари привезут в посёлок Ревда праздничную программу для детей

24 июня Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в поселок Ревда (ул. Металлургов, 5, Культурно-спортивный центр), чтобы принять участие в городском празднике, посвящённом Дню молодёжи.

Мальчишек и девчонок ждёт встреча с озорным клоуном Капитошкой, с которым ребята будут танцевать и веселиться. Дети посоревнуются в эстафетах на гибкость и ловкость, примут участие в интеллектуальных викторинах, познакомятся с книгами библиотеки и разгадают загадки. В завершение праздника ребят ожидает сюрприз из мыльных пузырей.