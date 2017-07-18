Мурманские библиотекари расскажут полярнозоринским школьникам о животных и шоколаде

19 июля Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки вновь отправится на встречу с ребятами из летних оздоровительных лагерей города Полярные Зори. Встреча состоится в Центральной детской библиотеке в 11 часов.

На познавательно-игровом мероприятии «Ребятам о зверятах» мурманские библиотекари расскажут юным полярнозоринцам о животном мире нашего края. Ребята узнают, какие звери обитают на Кольском полуострове, чем они питаются, как выращивают свое потомство, на кого охотятся. Дети разгадают ребусы и загадки о животных Севера, поучаствуют в викторине «Кто, где, почему?», просмотрят видеосюжеты о животных, познакомятся с рукописными книгами своих сверстников о животном мире Кольского Севера.

Во время мероприятия «Жили – были рыбы, птицы, звери» школьники погрузятся в удивительный мир самых необычных и загадочных животных. Ребята в игровой форме узнают, кто слышит и видит ногами, у кого три сердца, снятся ли животным сны, прячет ли страус голову в песок, если его напугать, меняет ли еж свои иголки, а также проверят свою сообразительность и наблюдательность.

Познавательно-игровое мероприятие «Шоколадные замки» познакомит юных читателей с историей шоколада. Дети увидят одежду, сувениры, картины из шоколада, а также шоколадные скульптуры, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса, узнают интересные факты об этом лакомстве, примут участие в «шоколадной» викторине, сыграют в игру «Марс или Сникерс» и посмотрят мультфильм «Сладкая сказка».