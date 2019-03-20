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Мурманская область. Арктика20.03.19 10:20

Мурманские библиотеки выходят на выставку-ярмарку «Мурманский книжный салон»

С 21 по 24 марта Мурманская областная детско-юношеская библиотека в третий раз примет участие в Выставке-ярмарке «Мурманский книжный салон», которая пройдёт в «МурманЭКСПОцентре».

В рамках «Мурманского Книжного салона - 2019» будут представлены книги из фонда музея «Мурман литературный» при библиотеке, книги про Арктику издательства Paulsen, к 80-летию Мурманской области. Гостям салона будет интересно познакомиться с изданиями, выпущенными отделом краеведческой литературы адаптированными для школьников.

23 марта в 12 часов все желающие могут посетить мастер-класс по созданию книжки «Рябиновый Мурманск».

Мурманская областная научная библиотека тоже станет участником Мурманского книжного салона.

Выставка-ярмарка «Мурманский книжный салон» организована в рамках X выставки образовательных услуг «Образование. Профессия. Карьера». Это одно из значимых мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения среди населения Мурманской области.

Областная научная библиотека предложит вниманию гостей ярмарки познавательную программу «Книжный калейдоскоп». На площадке библиотеки все желающие смогут познакомиться с лучшими буктрейлерами по произведениям художественной и научно-популярной литературы. Вниманию посетителей будут представлены книги финалистов и номинантов престижных литературных премий «Современная литература: новые имена».

Гости ярмарки смогут принять участие в интеллектуальной интерактивной игре «Литературная эстафета» на знание литературы различных жанров – от детской прозы до триллера. Несомненный интерес посетителей вызовет викторина «Таинственная Арктика». Её вопросы связаны с историческими открытиями, неразгаданными событиями и фактами, природными феноменами.

 

 

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