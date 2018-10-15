Мурманские читатели встретятся с артистами Мурманского областного драматического театра

16 октября в рамках библиотечного мероприятия «Мурманский драмтеатр. Закулисье», посвящённого началу 80-го юбилейного театрального сезона, читатели встретятся с артистами и руководителем литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной драматический театр – одно из старейших учреждений культуры нашего региона. В этом году он открывает юбилейный театральный сезон, а в следующем встретит своё 80-летие. В преддверии праздничной даты сотрудники библиотеки предлагают вспомнить прошлое театра, а также подумать о том, что ждёт его в будущем.