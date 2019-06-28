Мурманские дворы меняются

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и депутаты Совета депутатов города Мурманска проверили ход работ по благоустройству дворовой территории дома № 11 по улице Нахимова. Объект попал в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск».

В настоящее время рабочие выполнили все подготовительные работы, сделали основания под новые опоры освещения, демонтировали старые бортовые камни. Согласно проекту, двор получит современнее освещение, автомобильную стоянку, урны, скамейки, будет засеян газон. Также, предусмотрена полная замена асфальта.

– Подрядная организация должна чувствовать, что находится под постоянным контролем, нужно четко следовать срокам и что за промедление или некачественную работу последуют штрафные санкции, – рассказала Тамара Прямикова. – В этом году с большинством подрядчиков у нас налажен контакт, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

Напомним, в 2019 году в Мурманске предусмотрено благоустройство 21 дворовой территории во всех округах заполярной столицы. Также обновляются и общественные зоны: сквер у памятника С.М. Кирову, Театральный бульвар, сквер на улице Шабалина — там появится новая спортивная площадка, сквер у памятника Кириллу и Мефодию. Также продолжается реконструкция зоны отдыха Семеновского озера.