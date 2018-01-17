Мурманские единороссы провели мониторинг качества оказания медуслуг

В Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи по инициативе Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» прошёл мониторинг качества оказания медицинских услуг отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке.

В мероприятии приняли участие представители областных министерств социального развития и здравоохранения, общественных организаций, сотрудники городской больницы скорой медицинской помощи, партийный актив, а также Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев. В ходе мониторинга они посетили палаты, в которых установлены так называемые социальные койки.

Как рассказал главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев, в больнице имеется 5 социальных коек, где проводится лечение пациентов в рамках оказания паллиативной помощи (паллиативная медицинская помощь — это активная, всеобъемлющая помощь пациентам, чьё заболевание не отвечает на терапию, направленная на улучшение качества жизни граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, которые, как правило, приводят к преждевременной смерти, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения. – Авт).

«Этого количества недостаточно, - добавил он. – Например, сейчас в больнице на лечении находится 7 человек, которым оказывается такая помощь. Иногда их количество достигает 10».

Проблема ещё и в том, что большая часть мест занята пациентами, которым оказывается не паллиативная, а, скорее, социальная помощь. Как объяснил Тарбаев, социальные койки занимают больные из «особых» групп, например, лица без определенного места жительства. Причём, они могут находиться в больнице очень долго. «Потому что, например, долго восстанавливаются их документы, оформляется пенсионное обеспечение, - объяснил он. – А все эти бумаги необходимы для того, чтобы медицинское учреждение могло передать таких людей в органы социальной защиты».

Именно эта тема и стала ключевой на совещании, целью которого стала организация межведомственной работы по ускорению всех процедур, связанных с решением дальнейшей судьбы таких «особых пациентов».

«Тема сложная, - отметила первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева. - Конечно, сейчас необходимо сосредоточить усилия на оказании содействия медицинскими организациями для ускорения процесса оформления документов таких пациентов. Дальнейшая работа с ними в регионе, в принципе, уже хорошо отлажена через систему социальных служб. Судьба каждого человека решается индивидуально. Например, если найти родственников невозможно, то гражданина направляют в дом-интернат общего типа, причём только по его личному заявлению. Или в психоневрологический интернат – но это по результатам исследования врачей».

Как рассказала Виденеева, в настоящее время в Мурманской области очередь на размещение в домах-интернатах общего типа отсутствует. Проблема возникает только в тех случаях, когда человек хочет, например, обязательно поселиться в таком учреждении именно в областном центре, а не в другом городе.

«Что касается интернатов психоневрологического типа, то на размещение в них очередность существует, но очень небольшая, и до конца года она должна быть ликвидирована», - сообщила Виденеева.

«Для меня важно, чтобы такие особые пациенты, и доктора, которые ими занимаются, находились в комфортной среде, чтобы вся необходимая помощь оказывалась, - подчеркнул уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев. – Сегодня мы обсудили ряд проблем, пути решения которых, на мой взгляд, очевидны. Конечно, следует усиливать координацию структур, занимающихся оформлением документов, поиском данных о личности, и ещё ряда бумаг, которые необходимы для того, чтобы человек мог быть направлен либо в лечебное учреждение на законных основаниях, либо под опеку своих родственников».