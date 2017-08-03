Мурманские эксперты ОНФ проинспектировали ход работ по переработке шин на предприятиях в Кильдинстрое и Оленегорске

Эксперты Общероссийского народного фронта в Мурманской области проинспектировали ход работ по переработке шин на предприятиях в Кильдинстрое и Оленегорске. Причиной проверки стали неоднократные жалобы жителей городского поселения и Мурманска. По их словам, сотни старых покрышек, предназначенных для ликвидации и переработки, хранятся в свободном доступе под открытым небом без каких-либо ограждений. Как результат – постоянные пожары.

Один из последних пожаров был зафиксирован в сентябре 2015 г., его тушили восемь расчетов в течение нескольких часов. Как рассказали в МЧС, теплота сгорания одной покрышки эквивалентна 27 литрам нефти, и справиться с огнём бывает непросто. Кроме того, при сжигании на открытом воздухе 1 тонны отработавшей авторезины в атмосферу выделяется около 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов, многие из которых относятся к первому и второму классам опасности. И это в непосредственной близости от жилых строений.

Во время посещения активисты ОНФ не застали на месте руководство предприятия. Жители Кильдинстроя не исключают, что никаких работ по переработке и ликвидации здесь давно не ведется. Официальные источники сообщают о наличии у предприятия лицензии на ведение соответствующей деятельности, однако вопросы к работе компании есть, и ответы на них общественники намерены получить.

Ещё один объект, связанный с переработкой шин и также нанесенный на сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», находится в Оленегорске в районе улиц Южной и Высокой. Огромную свалку покрышек видно издалека. Однако использование земельного участка в этих целях власти муниципалитета назвали обоснованным. В ответ на запрос ОНФ они пояснили: участок площадью 10 тысяч кв. метров предоставлен для производственных целей и размещения оборудования по утилизации и обезвреживанию отходов, вид разрешенного использования – строительство комплекса по переработке резинотехнических отходов, отходов пластмассы и полиэтилена.

«Ситуация с предприятиями, утилизирующими резину, действительно, непростая. Одно дело – наличие разрешительной документации, другое – фактическое выполнение своих обязательств. Известны случаи, когда шины закапывали, поджигали. Не нужно быть экологом, чтобы понимать, какой вред окружающей среде при этом оказывается. А здесь уже не обойтись без помощи правоохранительных органов. Подозрения граждан на предмет наличия нарушений в работе таких компаний могут не оправдаться, но реагировать на них необходимо», – считает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.

По результатам поездки будут подготовлены официальные обращения в органы исполнительной власти и надзорные ведомства. Общественники намерены держать ситуацию на контроле.