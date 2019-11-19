Мурманские эксперты ОНФ просят прокуратуру разобраться со сбросом отходов в реку Среднюю в Североморске, куда выпустили мальков лосося

Мурманские активисты ОНФ обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию со сбросом отходов в реку Средняя, куда летом 2016 года были выпущены около 56 тысяч мальков атлантического лосося. О том, что в водный объект в большом количестве сбрасывают мусор (в том числе, строительный) общественникам сообщили жители населенного пункта Североморск-3. По их словам, отходы к побережью подвозились на грузовых автомобилях «КАМАЗ».

«Длина реки Средняя – 55 км. На ней находится несколько водопадов, а вдоль неё – населённые пункты Североморск-3 и Щукозеро. Когда в воду выпускали мальков атлантического лосося, рассчитывали, что через несколько лет рыба вернётся на нерест, и ещё одна река Кольского полуострова может стать семужьей. Это особенно важно и в свете того, что последние 4 года в бассейнах рек Кола и Тулома регистрируются случаи заболевания сёмги, идущей на нерест. Однако загрязнение водоёмов вряд ли будет способствовать росту популяции атлантического лосося на территории региона», - отметила модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.

По мнению обратившихся в ОНФ граждан, сброшенные в реку отходы могли образоваться в ходе строительства неподалеку продуктового магазина.

Однако, согласно действующему законодательству, при осуществлении такого рода работ должны приниматься меры по охране окружающей среды, восстановлению природы, рекультивации земель, а не наоборот.

«Всю собранную информацию активисты ОНФ направили в Мурманскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку и при наличии оснований принять меры по пресечению дальнейшего загрязнения

реки Средняя и восстановлению её экологии», - резюмировала Рудакова.