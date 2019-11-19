+1 рубль с 1 января - в Мурманске проезд подорожает незначительноПринудительный спуск лавин в Хибинах!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.11.19 11:46

Мурманские эксперты ОНФ просят прокуратуру разобраться со сбросом отходов в реку Среднюю в Североморске, куда выпустили мальков лосося

Мурманские активисты ОНФ обратились в межрайонную природоохранную  прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию со сбросом отходов в реку  Средняя, куда летом 2016 года были выпущены около 56 тысяч мальков  атлантического лосося. О том, что в водный объект в большом количестве  сбрасывают мусор (в том числе, строительный) общественникам сообщили  жители населенного пункта Североморск-3. По их словам, отходы к  побережью подвозились на грузовых автомобилях «КАМАЗ».

«Длина реки Средняя – 55 км. На ней находится несколько водопадов, а  вдоль неё – населённые пункты Североморск-3 и Щукозеро. Когда в воду выпускали мальков атлантического лосося, рассчитывали, что через несколько лет рыба вернётся на нерест, и ещё одна река Кольского  полуострова может стать семужьей. Это особенно важно и в свете того, что  последние 4 года в бассейнах рек Кола и Тулома регистрируются случаи  заболевания сёмги, идущей на нерест. Однако загрязнение водоёмов вряд ли  будет способствовать росту популяции атлантического лосося на территории  региона», - отметила модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.

По мнению обратившихся в ОНФ граждан, сброшенные в реку отходы могли  образоваться в ходе строительства неподалеку продуктового магазина.

Однако, согласно действующему законодательству, при осуществлении такого  рода работ должны приниматься меры по охране окружающей среды, восстановлению природы, рекультивации земель, а не наоборот.

«Всю собранную информацию активисты ОНФ направили в Мурманскую  межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку и  при наличии оснований принять меры по пресечению дальнейшего загрязнения

 реки Средняя и восстановлению её экологии», - резюмировала Рудакова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Михаил
18.11.19 11:30
Здравствуйте. Начали приходить счета от управляющей компании. Договор мы с ними не заключали. ЖЭК каким-то образом от нас отказался... Первое - должен ли я оплачивать их счёт с грамматическими ошибкам
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Александр
14.11.19 21:55
С 2007 года в Интернете выложен сайт: "Перспективные водолазные технологии с НЕОГРАНИЧЕННОЙ глубиной погружения" - http://deepdivertech.narod.ru/indexru.html Этот сайт два раза стал победителем во
Комментарий к новости:Водолазы Северного флота готовятся к Армейским играм
Ульяна
13.11.19 14:53
Добрый день! Купили квартиру зимой на 1 эт. А потом когда отопление отключили увидели все недостатки . Стена в зале и в комнате покрылась плесенью. Что делать? *** Здесь наша редакция помочь не мож
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ октябре рекорды по росту цен установили апельсины, табачные изделия и пересылка посылок внутри России-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 10 копеек, доллар прибавил почти 2 копейки-PRO ЭнергетикуЗАТО Островной получает электроснабжение от резервных источников-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 346 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика