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Мурманская область. Арктика12.07.18 17:22

Мурманские эксперты ОНФ выступили за совершенствование системы медицинского страхования в регионе

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в  Мурманской области выступают за совершенствование системы медицинского  страхования в Заполярье. Рабочее совещание, посвященное этому вопросу, провела член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба  ОНФ, член Совета Федерации Татьяна Кусайко на базе областной клинической  больницы им. П. А. Баяндина. В ходе мероприятия руководители  регионального Минздрава, медицинских учреждений и страховых компаний  обсудили принципы организации и проведения контроля объемов и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому  страхованию в лечебно-профилактических учреждениях Мурманской области.

Среди проблем, характерных не только для Заполярья, но и многих других  регионов, - связанные, в частности, с санкциями, которые предъявляют  страховщики медикам. Например, за неправильное оформление документации.

«Анализ структуры выявляемых нарушений показывал, что почти половина из  них приходится на неправильное оформление медицинской документации, которое не влияет непосредственно на качество оказанной медицинской  помощи и конечный результат лечения. Тем не менее, вопрос имеет  принципиальное значение, поскольку штрафы, собранные с медучреждений, формируют в итоге так называемый нормированный страховой запас, который  создается для обеспечения финансовой устойчивости обязательного  медицинского страхования и входит в состав бюджета территориального  фонда. Этот нормированный страховой запас впоследствии может быть  распределен между организациями и направлен, например, на приобретение  необходимой техники или ремонт. Так, в 2017 году за счет нормированного  страхового запаса было приобретено 27 единиц медицинского оборудования  на сумму 13,3 миллиона рублей для медицинских учреждений Мурманской  области», - пояснила Татьяна Кусайко.

Не менее важный вопрос, затронутый экспертами ОНФ, – организация и  результаты деятельности страховых представителей в страховых медицинских  организациях Мурманской области.

«Деятельность института страховых поверенных будет влиять на общую  оценку страховщиков, которая формируется с учетом количества  консультаций в медучреждениях и в целом численности клиник, в которых  работают представители медицинских страховых организаций. Между тем, мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в  учреждениях Мурманской области показал, что многие пациенты вовсе не  знают о существовании страховых поверенных», - отметила Кусайко.

В ходе мероприятия участники подробно обсудили имеющиеся в регионе  проблемы, связанные с системой обязательного медицинского страхования, высказали конкретные предложения по ее совершенствованию.

«Будем работать дальше в этом направлении для достижения положительных  изменений и решения обозначенных проблем. Следующий шаг – проведение  аналогичного мероприятия на федеральном уровне с привлечением  специалистов из других регионов. Наша задача – в конечном итоге  выстроить такое межведомственное взаимодействие на всех уровнях, которое  позволит достичь улучшения качества медицинского обслуживания для  каждого конкретного пациента не только в нашем регионе, но и во всей  стране», - резюмировала Кусайко.

 

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