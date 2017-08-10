Мурманские «фронтовики» неподалеку от Коашвы обнаружили факт варварского отношения к природе

О том, что в лесополосе рядом с населенным пунктом Коашва Мурманской области в промышленных масштабах вырубают деревья, общественникам рассказали возмущенные очевидцы. По их словам, предприниматель уничтожил лес вдоль старой дороги на общей площади более 2600 квадратных метров, увеличив тем самым её ширину с двух метров до почти 12-ти. Эксперты ОНФ вместе с представителями УМВД и Кировского лесничества незамедлительно выехали на место. Информация подтвердилась: зеленые насаждения вдоль дороги свалены погрузчиком, необходимой разрешительной документации инициатор работ предъявить не смог. Представители лесничества отметили сразу несколько нарушений: самовольное занятие лесного участка, незаконную рубку в особо крупном размере и несоблюдение правил пожарной безопасности.

«По мнению экспертов, размер причиненного предпринимателем ущерба превышает миллион рублей. Все нарушения были зафиксированы, и до выяснения обстоятельств произошедшего предполагаемому виновнику требовалось приостановить деятельность. Мы специально приехали на то же место на следующий день: там по-прежнему стоял экскаватор, и продолжалась работа. Нами уже направлены письма в правоохранительные органы и министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области с просьбой провести проверку и определить точный размер нанесенного ущерба. Мы будем контролировать ситуацию», – сказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.

Между тем, это далеко не единственный случай несанкционированной вырубки леса на территории Заполярья. Так, мурманская межрайонная природоохранная прокуратура признала законным постановление следователя оленегорской полиции о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»: в лесопарковой зоне Оленегорска было вырублено 234 сосны и берёзы. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 200 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

«Только недавно мы встречались с экспертами, обсуждали включение территорий в лесопарковый защитный пояс Мурманска и говорили об огромном значении охраны лесных массивов в условиях современной экологии. А теперь нам приходится наблюдать за тем, как эти самые леса уничтожаются. Мы намерены держать на постоянном контроле правомерность вырубок зеленых насаждений на территории Мурманской области: до конца лета нами запланирован ряд рейдов, направленных на их выявление и привлечение виновных лиц к ответственности», – сказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Иван Авдеев.