Мурманские «фронтовики» перешли в атаку на мусор
Мурманские активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями общественной организации «Офицеры России» привели в порядок побережье озера Кандас в Ковдорском районе – излюбленное место отдыха рыбаков и туристов. О его популярности свидетельствуют стихийные скопления мусора, встречающиеся практически по всей прилегающей к водоему территории. В экологической акции приняли участие 23 человека – общественники обследовали более
Ещё одна экологическая акция прошла на территории Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина, собравшая около 150 человек. Активисты ОНФ, представители общественной организации «Энергия» и сотрудники медицинского учреждения собрали более 20 пакетов мусора, и это при том, что территория здесь регулярно убирается.
«Хочется в очередной раз обратиться к тем, кто бросает мусор себе под ноги: вы же так не поступаете у себя дома или на работе. Даже если вы забыли снять бахилы и вспомнили об этом только на улице, что вам стоит пронести их до ближайшей урны», – справедливо замечает активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Михаил Быков.
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На сегодняшний день на интерактивной карте свалок 69 объектов, расположенных на территории Мурманской области. После проведенных мероприятий ещё три из них окрасятся в зелёный цвет.