СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...Ловозеро приглашает познакомиться с национальными видами спорта и бытом саамов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.06.17 15:15

Мурманские «фронтовики» перешли в атаку на мусор

Мурманские активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями общественной организации «Офицеры России» привели в порядок побережье озера Кандас в Ковдорском районе – излюбленное место отдыха рыбаков и туристов. О его популярности свидетельствуют стихийные скопления мусора, встречающиеся практически по всей прилегающей к водоему территории. В экологической акции приняли участие 23 человека – общественники обследовали более 50 кв. метров. Итог уборки – четыре больших бочонка и три мешка мусора.

Ещё одна экологическая акция прошла на территории Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина, собравшая около 150 человек. Активисты ОНФ, представители общественной организации «Энергия» и сотрудники медицинского учреждения собрали более 20 пакетов мусора, и это при том, что территория здесь регулярно убирается.

«Хочется в очередной раз обратиться к тем, кто бросает мусор себе под ноги: вы же так не поступаете у себя дома или на работе. Даже если вы забыли снять бахилы и вспомнили об этом только на улице, что вам стоит пронести их до ближайшей урны», – справедливо замечает  активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Михаил Быков.

В 200 км от Мурманска общественники вместе с сотрудниками кировского лесничества ликвидировали две стихийные свалки, образовавшиеся на берегу озера Имандра. В тёплую погоду это место пользуется популярностью у жителей области и заполнено отдыхающими. Как результат – бутылки, окурки, обертки и прочий мусор. «Это место – своего рода пляж, с которого мы вдесятером вывезли 49 мешков мусора. Мы постоянно следим за состоянием территорий лесничества, но этот субботник, пожалуй, самый крупный», – отметила активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Татьяна Кубинец.

На сегодняшний день на интерактивной карте свалок 69 объектов, расположенных на территории Мурманской области. После проведенных мероприятий ещё три из них окрасятся в зелёный цвет.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 39 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:25Специальный репортаж (12+)23:40«Ирбис - легенда заснеженных гор». Документальный фильм (6+)07:00Мультфильмы (0+)07:30Специальный репортаж (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой ростОбъём хищений с карт граждан за год упал на 55%, но он ещё составляет 1,7 млрд рублей-PRO ВалютуКурс евро увеличился почти на 18 копеек, доллара - на 12 копеекНефть подыгрывает рублю-PRO ЭнергетикуСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...Кольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 июняКоммунальные страдания уже тянут на 4 млн судебных исков-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения