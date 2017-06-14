Мурманские «фронтовики» перешли в атаку на мусор

Мурманские активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями общественной организации «Офицеры России» привели в порядок побережье озера Кандас в Ковдорском районе – излюбленное место отдыха рыбаков и туристов. О его популярности свидетельствуют стихийные скопления мусора, встречающиеся практически по всей прилегающей к водоему территории. В экологической акции приняли участие 23 человека – общественники обследовали более 50 кв. метров . Итог уборки – четыре больших бочонка и три мешка мусора.

Ещё одна экологическая акция прошла на территории Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина, собравшая около 150 человек. Активисты ОНФ, представители общественной организации «Энергия» и сотрудники медицинского учреждения собрали более 20 пакетов мусора, и это при том, что территория здесь регулярно убирается.

«Хочется в очередной раз обратиться к тем, кто бросает мусор себе под ноги: вы же так не поступаете у себя дома или на работе. Даже если вы забыли снять бахилы и вспомнили об этом только на улице, что вам стоит пронести их до ближайшей урны», – справедливо замечает активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Михаил Быков.

В 200 км от Мурманска общественники вместе с сотрудниками кировского лесничества ликвидировали две стихийные свалки, образовавшиеся на берегу озера Имандра. В тёплую погоду это место пользуется популярностью у жителей области и заполнено отдыхающими. Как результат – бутылки, окурки, обертки и прочий мусор. «Это место – своего рода пляж, с которого мы вдесятером вывезли 49 мешков мусора. Мы постоянно следим за состоянием территорий лесничества, но этот субботник, пожалуй, самый крупный», – отметила активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Татьяна Кубинец.

На сегодняшний день на интерактивной карте свалок 69 объектов, расположенных на территории Мурманской области. После проведенных мероприятий ещё три из них окрасятся в зелёный цвет.