Мурманские «фронтовики» собираются подтолкнуть собственников недостроев к содержанию опасных объектов в надлежащем виде

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области отправились в Мончегорск по обращению местных жителей, обеспокоенных наличием неохраняемого недостроя, ставшего объектом досуга подростков. Ничем не огороженное и неосвещенное здание находится на территории центральной районной больницы. В мае здесь едва не погиб ребёнок, упав с высоты третьего этажа.

Активисты ОНФ в рамках всероссийского мониторинга безопасности заброшенных строительных объектов зафиксировали состояние недостроя и установили перед ним предупреждающие знаки.

«Конечно, если человек захочет попасть на территорию, никакие знаки и оградительные ленты его не остановят – здесь необходим комплексный подход. Наша задача сегодня – привлечь внимание общественности и властей к проблеме свободного доступа к недостроям. Этот объект как минимум должен быть огражден, а в идеале – законсервирован. Он не только представляет опасность, но и портит облик территории больницы. Несчастный случай с мальчиком – не первый, тем не менее, никаких действий для их предотвращения не предпринимается. Мы должны привлечь внимание к проблеме для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций», – сказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Батракова.

«По итогам поездки в Мончегорск мы обратимся в Министерство здравоохранения Мурманской области с заявлением о необходимости принятия защитных мер по обеспечению безопасности объекта к руководству муниципалитета, в региональные органы исполнительной власти и надзорные органы. Надеюсь, объект в итоге будет законсервирован, и таким образом несчастные случаи с участием детей больше не повторятся», – резюмировала Батракова.

Другой объект из криминальных хроник – здание на Кольском проспекте в районе остановки «Улица Кооперативная» в Мурманске, когда-то предназначенное для среднего морского училища. С объектом также связано немало драматических историй. Мониторинг брошенных объектов капитального строительства призван снизить возможные риски, связанные с их доступностью. По итогам анализа полученных результатов будут сформированы предложения по нормативно-правовому регулированию с целью стимулирования собственников держать недостроенные объекты в надлежащем виде.