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Мурманская область. Арктика01.03.18 17:32

Мурманские интеллектуалы участвуют в шоу телеканала «НТВ»

3 марта в 22.30 в эфире телеканала «НТВ» состоится премьера интеллектуального шоу «Брэйн ринг», в котором участвует команда мурманчан во главе с Михаилом Савченко.

– Это легендарная телепередача, которая наравне с игрой «Что? Где ? Когда?» входит в большую тройку интеллектуальных турниров, – рассказал Михаил Савченко, капитан команды «Сборная города Мурманска» – Отбор проводился по всей России и теперь лучшие команды из 20 городов принимают участие в этом сезоне. В первом выпуске будет играть наша сборная.

По традиции на ринге в рамках двух отборочных и двух финальных боев будут встречаться по две команды из шести человек, располагающиеся за красным и зеленым столами и соревнующиеся в скорости ответов на вопросы. После озвученного вопроса игрокам будет отведено 20 секунд на размышление. В качестве приза победители будут награждены Кубком России.

Сегодня «Брэйн ринг» — это не только знаменитая телевизионная игра, история которой насчитывает почти 20 лет, но и целое социальное движение: около полумиллиона человек на постоянной основе играют в «Брэйн ринг» как в России, так и за рубежом.

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