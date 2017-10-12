Мурманские кадеты побывали в гостях у полицейских экспертов

В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Мурманской области прошел день открытых дверей. Экспертно-криминалистическую службу посетили ученики кадетского класса правоохранительной направленности школы № 44 города Мурманска, которые регулярно приходят в гости в различные подразделения полиции.

О работе своего подразделения ребятам рассказал заместитель начальника центра Антон Верхотуров. Антон Георгиевич перечислил все экспертизы, а также остановился на каждой экспертизе отдельно. У школьников возникло много вопросов, на которые Антон Верхотуров рассказал ребятам много нового и интересного.

После теории кадеты приступили к практике и посетили баллистическую лабораторию. Эксперт показал экскурсантам микроскоп, на котором проводятся исследования, и предложил им самим побывать в роли экспертов и исследовать одну из пуль. Также эксперт показал ребятам свою базу данных, накопленную годами, и самые интересные экспертизы, которые ему довелось провести.

Школьникам во время экскурсии показали кабинет, где находится лаборатория по исследованию документов и фальшивых ценных бумаг. С помощью специального аппарата ребята пронаблюдали за процессом исследования купюры. Эксперт назвал им отличительные признаки поддельных банкнот от настоящих.

Также ребятам рассказали о взрыво-технической экспертизе и продемонстрировали чемодан эксперта, в котором имеются различные предметы и криминалистические порошки, предназначенные для обработки поверхностей, выполненных из любого материала. Этот чемодан эксперты используют непосредственно на месте преступления, выезжая с ним в составе следственно-оперативной группы.

В заключении Антон Георгиевич рассказал, что экспертизы проводятся не всегда так, как показывают в художественных фильмах и сериалах. Ребята посмотрели документальный фильм о наглядной работе экспертов.

Многие из кадетов, как выяснилось, в дальнейшем планируют связать свою судьбу со службой в полиции, и знакомство с экспертно-криминалистическим центром стало для них еще одним стимулом.