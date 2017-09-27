Мурманские кадеты приняли активное участие в Церемонии посвящения в «Юнармейцы»

25 сентября воспитанники кадетских классов имени Александра Невского МБОУ Лицей № 2 города Мурманска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области приняли активное участие в Церемонии посвящения школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

С волнением новоиспечённое юнармейцы приняли клятву и получили один из главных атрибутов Движения - значок с символикой «Юнармия».