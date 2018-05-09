Мурманские кадеты приняли участие в Международном слете детских поисковых отрядов городов-героев в Москве

В рамках образовательной программы ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Герои нашего времени» кадеты МБОУ «Лицей №2» города Мурманска Следственного управления СК России по Мурманской области приняли участие в Международном Слете детских поисковых отрядов городов-героев, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Целью программы является объединение детей, школьной молодежи историей общей Победы в Великой Отечественной войне, формирование у молодого поколения гражданственности, воспитание патриотизма, готовности защищать Мир и интересы своей Родины, уважения к памяти тех, кто отдал жизни за Победу над фашизмом.

В торжественной церемонии открытия Слета, прошедшей в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, приняли участие делегации из городов-героев и городов воинской славы России: Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Йошкар-Олы, Волгограда, Курска, Новороссийска, Чебоксар и других.

В рамках насыщенной программы Слета для кадет была организована обзорная экскурсия по музею и диораме на Поклонной горе, затем встреча с членами Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области.

Как отмечают кадеты, это насыщенное и запоминающееся мероприятие стало большим событием в жизни каждого из них. За время, проведенное на Слете, ребята получили много новых знаний, впечатлений и завели новые знакомства.