Мурманские кадеты приняли участие во II международном Кремлевском кадетском бале

В Москве состоялся II международный Кремлевский кадетский бал, приуроченный ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли участие ребята из Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, Московской Академии СК России, а также кадетского класса Следственного комитета РФ города Мурманска.

В Гостином дворе собралась самая яркая и разнообразная публика: 1500 воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, школ с кадетскими классами, воспитанники домов-интернатов – представители всех федеральных округов Российской Федерации из 40 субъектов РФ, в том числе: Республика Крым, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Хабаровский край, Амурская, Калининградская, Мурманская, Самарская, Оренбургская, Свердловская, Ивановская, Воронежская области, гг. Москва, Санкт-Петербург и другие российские регионы.

Почётными гостями стали представители Следственного комитета России, Государственной Думы РФ, Герои Отечества, Герои Советского Союза, государственные, общественные, культурные и религиозные деятели, военачальники, руководители ведущих ветеранских организаций.

Это не просто бал, а целый спектакль, где время будто остановилось. Полонез, менуэт, вальс и, конечно, полька. Каждый танец – как мини-рассказ о каком-либо значимом периоде в истории России. Нежные, хрупкие, словно лебеди, балерины порхают на паркете. Им в такт вторят мужественные подтянутые юные офицеры - учащиеся образовательных учреждений СКР, ведь культуре, танцам, искусству их педагоги уделяют особое внимание. «Сыны Отечества» должны быть элегантными, спортивными и, конечно, всесторонне образованными. Как признаются сами ребята, в стенах училища и Академии всегда придерживаются строгих принципов, исторических традиций. Преподаватели прививают ученикам уважение к памяти предков, чувство долга и чести, любовь к истории, музыке, живописи.

Кадетский бал - мероприятие «не для отчетности», а площадка, на которой можно продемонстрировать свои таланты, поухаживать за дамами и просто отдохнуть под прекрасную классическую музыку. Представители кадетских классов и Академии СКР впечатлили всех гостей бала легкостью движений, чувством ритма. Но кроме этого, ребята показали свою эрудированность, духовное воспитание, патриотизм. Ведь танец – язык тела, который порой выражает больше, чем самые громкие слова о долге, верности, преданности своей стране.