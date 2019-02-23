Мурманские кадеты стали призёрами на региональном кадетском балу

В Центре дополнительного образования «Лапландия» города Мурманска состоялся областной кадетский бал, в котором приняли участие воспитанники лицеев, кадетских корпусов из Североморска, Полярного, Мурманска, воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и ученики кадетских классов имени Александра Невского МБОУ «Лицей № 2 города Мурманска» Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

Кадетский бал – это праздник красоты, мужественности и грации. Такие мероприятия направлены на популяризацию традиций русского офицерства и приобщение подрастающего поколения к славной истории России. Участники танцевали хореографические композиции – это полонез, мазурка, кадриль, полька-тройка, испанский вальс и другие.

К участию на балу ученики кадетских классов имени Александра Невского следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области готовились заранее. Упорная и активная подготовка дала этой команде положительные результаты – ребята завоевали диплом за высокую технику исполнения в номинации «Обязательная танцевальная программа», диплом за яркую артистичность в номинации «Презентация бального ансамбля». Диплом в номинации «Лучшая танцевальная пара» с присвоением «Прима Бала» вручен Студзинской Анастасии, диплом в номинации «Лучшая танцевальная пара» с присвоением «Премьер Бала» вручён Баранову Александру.