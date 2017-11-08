Мурманские кавээнщики начинают полуфинальные игры

9 ноября во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова пройдёт полуфинал региональной Мурманской лиги КВН. На сцене вновь соберутся команды, которые своими талантами покорили горожан от мала до велика.

Начало игры в 19.00. Качественный юмор и зажигательные шутки мурманчанам представят команды «Морская академия» (г.Мурманск), «Глазунья» (г.Петрозаводск), «Суровые парни» (нп.Спутник), сборная «Stand.Up Мурманск», «Сборная филологического факультета» (г.Мурманск), «Регион 51» (г.Апатиты), сборная города Снежногорска, «Овощной салат» (г.Санкт-Петербург).

– Все команды усиленно готовятся к выступлению, чтобы доказать компетентному жюри, что именно они достойны пройти в финал, – рассказал руководитель региональной лиги Алексей Шамов. – С 4 ноября у ребят проходят редактуры, а пока команды прорабатывают свой материал и присылают шутки редакторам на проверку. Во время написания шуток команды ориентируются не только на свой стиль, но и на актуальные тренды – например, выдвижение известных людей в кандидаты на пост президента России, рэп-баттлы, а также шутки на темы, популярные в регионе.

Этот полуфинал интересен ещё и тем, что на сцене «Кировки» в один день выступит рекордное количество команд – восемь. Чтобы зритель по достоинству оце нил старания кавээнщиков, было решено применить абсолютно новую схему игры. Выступления команд будут разделены на два блока – сначала первые четыре коллектива покажут свою программу в конкурсах «Приветствие» и «Музатлон», а затем – другие четыре. Бессменным ведущим игры является Герман Иванов (капитан команды Высшей лиги КВН «Сборная города Мурманска»).