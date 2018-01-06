Мурманская область. Арктика06.01.18 16:30
Мурманские конькобежцы – призёры чемпионата Европы
В Коломне на чемпионате Европы отличились конькобежцы мурманского центра спортивной подготовки.
У мужчин на 500-метровке бронзовым призёром стал Павел Кулижников. Его время на дистанции составило 34,86 секунды. Золотую награду завоевал голландец Роналд Мюлдер – 34,80. «Серебро» взял финн Мика Поутала – 34,85.
У женщин в этой дисциплине блеснула Ангелина Голикова, которая показала второй результат, – 38,04. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась австрийка Ванесса Херцог – 37,69. На третью Каролина Эрбанова из Чехии – 38,18.
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
03.01.18 20:37
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