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Мурманская область. Арктика03.06.17 07:35

Мурманские кукольники отправляются на гастроли в Архангельскую область

Мурманский областной театр кукол в рамках обменных гастролей отправится в г. Котлас Архангельской области. С 6 по 8 июня труппа мурманского театра выступит на сцене Котласского драматического театра.

Мурманчане покажут юным зрителям Котласа спектакли для детей «Всё кувырком» и «Заяц, лиса и петух».

Спектакль Заслуженного деятеля искусств РФ Николая Боровкова «Заяц, лиса и петух» в репертуаре Мурманского областного театра кукол с 1993 года. Яркий и веселый спектакль за долгие годы очень полюбился маленьким зрителям. Классический сюжет сказки – важность дружбы, любви и взаимопонимания. Роли в спектакле исполняют Денис Савельев и Тамара Лашина.

«Всё кувырком» – спектакль режиссера Тамары Волынкиной по мотивам одноименной сказки Дональда Биссета. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. История об удивительных героях в рассказах двух девочек-непосед. В ролях: Тамара Лашина и Анна Недашковская.

Для Мурманского областного театра кукол это будет ответный визит: артисты Котласского драматического театра в конце мая представили свои спектакли мурманским зрителям. Юные мурманчане посмотрели спектакль «Не хочу быть собакой», а взрослые – постановку «Айседора». Всего состоялось 6 спектаклей котласских артистов, которые посмотрело 740 зрителей.

Мурманский и Котласский театры связывают давние дружеские связи. В столицу Заполярья артисты из Котласа приезжали более 20 лет назад. Северяне тогда увидели постановки для взрослых и детей. А в 2016 году Котласский драматический театр стал организатором IV Международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам», в котором участвовала труппа Мурманского областного театра кукол. За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля «Королевские зайцы» по пьесе Петера Асбьернсена и Йоргена Му, мурманчане были награждены дипломом фестиваля, а,  по мнению детского жюри фестиваля, спектакль «Королевские зайцы» стал лучшим.

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