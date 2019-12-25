Мурманские кванторианцы вошли в число победителей Международного конкурса детских инженерных команд

В Центральном выставочном зале «Манеж» Москвы состоялся финал Международного конкурса инженерных команд «Кванториада-2019». В заключительный этап соревнования прошли 425 российских школьников и их сверстников из-за рубежа, в том числе Испании, Румынии, Эстонии, Армении и Казахстана.

Команда детского технопарка «Кванториум-51» Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» стала победителем в направлении (треке) «Инструменты редактирования генов». В рамках заочного тура ребята выполняли задание по разработке проекта, которое требовало от них реального инженерного и научно-исследовательского поиска, широких межпредметных знаний и творческого подхода. Участники проводили изыскания в следующих научных областях: биоинформатика, генная инженерия, геномное редактирование.

Международный конкурс детских инженерных команд — командное соревнование интересующихся инженерным творчеством и изобретательством детей и подростков со всей России и других стран по десяти направлениям: «Оптимальный захват», «Трансформируемый модуль космической станции», «Аэротакси», «Бесшовный навигатор», «Инструменты редактирования генов», «Умная энергетика», «Гибкая электроника», «Психоэмоциональный тренажёр», «Канатная дорога», «Low cost high-tech». В отборочной части конкурса приняли участие более 60 000 детей из всех регионов Российской Федерации и 15 зарубежных стран.

Впервые в международном формате конкурс «Кванториада» прошёл в 2018 году в Санкт-Петербурге. Победители получили ценные призы от партнёров Конкурса, а абсолютный победитель – 1 млн рублей на реализацию своего проекта.