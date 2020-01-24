Мурманские КВНщики продемонстрировали беспрецедентный результат - Алексей Веллер

Вчера вечером стали известны результаты состязаний XXXI Международного фестиваля «КиВиН-2020». Сборная Снежногорска, которая теперь называется команда «Сборная Снежногорска, «Мурманск – столица Арктики» (Мурманск) вновь приглашена в Высшую лигу КВН. А мурманская команда «Для, Вас» (Мурманский педагогический колледж) приглашена играть в Премьер-лигу.

С 12 по 25 января в Сочи проводится XXXI международный фестиваль «КиВиН-2020». В олимпийскую столицу России съехались почти 500 команд со всего мира.

Сочинский фестиваль - самое важное, массовое и впечатляющее мероприятие года для Международного союза КВН. Это старт сезона для любой команды.

Команды из телевизионных лиг приезжают сюда, чтобы подтвердить свой статус. Без этого ещё раз попасть в телеэфир нельзя. Опытные команды стараются занять своё место в Высшей, Премьер, Первой или Международной лигах. Молодые команды приезжают, чтобы попасть в региональные и межрегиональные лиги, показать себя редакторам, набраться опыта у других команд, на семинарах и школах КВН.

Фестиваль проходит в несколько туров. По итогам командам присваивают различные статусы. «Рейтинг» даёт право участия в межрегиональных и региональных лигах. «Повышенный рейтинг» - в центральных лигах. «Второй тур» даёт право участия во втором туре фестиваля, который, кроме консилиума редакторов, смотрит лично Александр Васильевич Масляков. По итогам второго тура можно рассчитывать на телевизионную лигу.

Нашу Мурманскую Лигу КВН на фестивале представляли 7 команд: «Сборная Алакуртти», представляющая отдельную арктическую мотосрелковую бригаду (поселка Алакуртти); «Ой, всё!» - главное управление МЧС России по Мурманской области (Мурманск); «Суровые парни» - бригада морской пехоты Северного флота (Спутник); «Сверхразум» - Мурманский технологический колледж сервиса (Мурманск); «Для Вас» - Мурманский педагогический колледж (Мурманск); «Семейные ценности» - Мурманский морской рыбопромышленный колледж МГТУ (Мурманск) и выпускники нашей лиги - финалисты Высшей лиги Международного Союза КВН сезона 2019 года «Сборная Снежногорска».

– Для большинства наших команд это был первый фестиваль, который стал серьёзным испытанием и отличным опытом, – отметил депутат Государственной Думы Алексей Веллер. – Все команды выступили достойно и, на мой взгляд, показали беспрецедентный результат за всю историю развития Мурманского КВН-движения. Ведь впервые в истории по итогам сочинского фестиваля команды одной региональной лиги вошли и в Высшую лигу КВН, и в Премьер-лигу. Поздравляю наших ребят с очередной заслуженной победой! В нашей области действительно талантливая, креативная, трудолюбивая молодежь. Вы просто – супер!

По итогам фестиваля, команда «Сборная Снежногорска, «Мурманск – столица Арктики» (Мурманск) – а именно так, теперь называется команда – приглашена играть в Высшую лигу Международного союза КВН. Капитан команды – Сергей Жариков.

Команда «Для, Вас» приглашена играть в Премьер-лигу. Капитан команды – Дмитрий Пауль.

Команды «Семейные ценности» и «Ой, всё!» записали в свой актив участие во втором туре, что является хорошим результатом для команд-дебютантов фестиваля.

Команда «Суровые парни» получила повышенный рейтинг и право участвовать в играх центральных лиг.