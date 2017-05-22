Мурманские магистрали убирает пылесос на колёсах

Только этой зимой на территории областного центра городские дорожные службы высыпали 26 тысяч кубометров песка и соли. В снежный период муниципалитет обязан очищать дороги до асфальта, а затем выполнять подсыпку пескосоляной смесью. Летом на уборку этой смеси тратятся значительные силы и средства.

ПАО «ММТП» уже несколько лет эффективно использует для уборки территории порта современные вакуумные подметально-уборочные машины. Именно эту спецтехнику мурманчане теперь могут увидеть на улицах города.

Нынешним летом за чистоту Мурманска будет бороться не только техника муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства», но и вакуумные пылесосы, которые предоставил торговый порт.

Сегодня депутаты городского Совета встретились с генеральным директором ПАО «ММТП» Александром Масько и ознакомились с возможностями уборочных машин.

– Вакуумные пылесосы, имеют объёмный накопительный бункер для сметаемого песка, а также большой резервуар с водой для полива, – рассказал Александр Масько. – Машины позволяют быстро и качественно производить очистку дорожного полотна от мусора, песка и пыли. Техника передана в оперативное управление городу на все лето, маршрут движения согласован с «Управлением дорожного хозяйства».

– Подобная инициатива является ярким примером конструктивного взаимодействия власти и бизнеса, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Мы благодарны руководству предприятия за помощь в уборке города.

Надо отметить, что это не первый совместный проект администрации областного центра и Мурманского морского торгового порта. Так, в 2015 году в рамках городской программы был реконструирован Сквер Портовиков, а в преддверии столетнего юбилея благоустроена территория у памятника Анатолию Бредову.