Мурманские нахимовцы побывали на большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко»

Учащиеся 5-х и 6-х классов Мурманского нахимовского военно-морского училища побывали на экскурсии в главной базе Северного флота – городе Североморске на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».

Для нахимовцев была организована экскурсия по верхней палубе и внутренним помещениям корабля. Представители экипажа рассказали об истории, достижениях и боевых возможностях корабля, совершившим несколько десятков дальних походов в различные районы Мирового океана.

Как сообщает пресс-служба СФ, в корабельной кают-компании будущих флотоводцев угостили чаем со сладостями. Также на борту БПК «Адмирал Левченко» с нахимовцами было проведено краткое обзорное занятия по изучению корабельных правил, военно-морских традиций и ритуалов.

Некоторые воинские ритуалы воспитанники Мурманского НВМУ сразу применили на практике: при сходе с корабля они, как настоящие военные моряки, выполнили воинское приветствие Военно-морскому флагу России.