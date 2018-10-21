Мурманские нахимовцы поздравили поваров с профессиональным праздником

В столовой Мурманского Нахимовского военно-морского училища прошли праздничные мероприятия, посвящённые международному Дню повара. Нахимовцы подготовили поздравительные выступления для своих поваров: танцевали, пели песни и читали стихи, как широко известные, так и собственного сочинения. Также в концерте приняли участие самодеятельные творческие коллективы города Мурманска.

В честь профессионального праздника поварам всем были вручены открытки, грамоты и подарки.

Завершились чествования поваров праздничным обедом.

Как сообщает пресс-служба СФ, организация питания воспитанников Мурманского НВМУ является одним из лучших среди общеобразовательных учреждений России. На кухне училища, оборудованной по последнему слову техники, в две смены трудятся 18 поваров. Работают они с раннего утра до позднего вечера, поскольку питание нахимовцев осуществляется 6 раз в день. Перед занятиями воспитанники завтракают, потом делается перерыв на второй завтрак. Самый обильный приём пищи – обед, в котором предусмотрен выбор нескольких блюд и салатов. Затем идут полдник, ужин и вечерний чай или кефир с выпечкой, кондитерскими изделиями или творожными продуктами.