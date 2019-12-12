Мурманские нахимовцы приняли участие в мероприятиях Всемирного дня футбола

В Мурманском нахимовском военно-морском училище при содействии шефских воинских частей прошли состязания «Золотой мяч».

Соревнования, которые проводились по принципу давно известных «Весёлых стартов», были приурочены к Всемирному дню футбола. В них приняли участие четыре команды нахимовцев. Также в их состав вошли представители отдельной Печенгской ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады, одного из соединений атомных подводных лодок и большого десантного корабля «Александр Отраковский».

Особенностью соревнований стали различные упражнения с футбольным мячом, которые выполняли участники на каждом этапе.

Как сообщает пресс-служба СФ, самыми запоминающимися испытаниями стали этапы: «Забей в девятку», «Проверка на прочность», «Перекати поле» и «Фристайл». Завершающим этапом соревнований стала футбольная викторина. По итогам 10 испытаний командам-призерам были вручены дипломы и сладкие призы. Каждый участник получил памятную грамоту, но главное – ребята научились преодолевать нестандартные препятствия и сплоченно работать в команде.

Примечательно, что все команды взошли на пьедестал почёта. Третье место было поделено между двумя сборными 7-х классов.