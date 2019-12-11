Мурманские нахимовцы приняли участие в военно-спортивной игре «Заполярный рубеж»

Мурманские нахимовцы 4-го курса приняли участие в военно-спортивной игре «Заполярный рубеж», посвященной 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В качестве судей на различные этапы игровых соревнований были приглашены представители экипажей тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко».

Нахимовцам было предложено вспомнить основные этапы и героев Петсамо-Киркенесской операции в военно-исторической викторине, расшифровать «донесение из штаба», используя азбуку флажного семафора, выполнить норматив по надеванию противогаза.

Как сообщает пресс-служба СФ, на «огневом рубеже» мальчишки выполняли неполную разборку и сборку автомата, а также соревновались в меткости на магнитном дартсе.

На этапе «Первая помощь» нахимовцы отвечали на вопросы о правилах оказания медицинской помощи пострадавшему и демонстрировали свои практические навыки: накладывали кровоостанавливающий жгут и шины.

Последним игровым испытанием для будущих военных моряков стали состязания по общей физической подготовке под названием «Рекорд Победы».

По итогам игры «Заполярный рубеж» титул чемпионов достался сразу двум командам 8 «В» – «Звери» и 8 «Г» – «Торпеда», вторыми стали нахимовцы 8 «А» – команда «Ракета», а бронзу завоевала команда «Умка» – 8 «Б» класса.