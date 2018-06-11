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Мурманская область. Арктика11.06.18 18:00

Мурманские нахимовцы приобщились к водолазному делу на Северном флоте

Сегодня для воспитанников Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоялся очередной день практики на Северном флоте. 40 мальчишек, окончивших 6-й класс, приобщились к водолазному делу в главной базе флота – Североморске. Для них были организованы занятия по изучению водолазного снаряжения и оборудования, проведена краткая лекция по организации водолазных спусков в Военно-Морском флоте России и истории водолазного дела.

Как сообщает пресс-служба СФ, занятия проходили на рейдовом водолазном катере, ошвартованном у причала. Нахимовцы наблюдали за спуском водолаза под воду. На мониторах комплекса телеуправляемого подводного аппарата они наблюдали работу водолаза под водой. Также ребята ознакомились с мерами безопасности при проведении спусков и побывали в рабочей барокамере.

В рамках практических занятий кадеты совершили кратковременный выход в Кольский залив на пожарных катерах. Во время выхода нахимовцам рассказали об основах судовождения и безопасного маневрирования, показали работу навигационных систем и общее устройство судна.

Программу летней морской практики на Северном флоте проходят учащиеся всех трёх курсов Мурманского училища. В общей сложности 231 ребят.  Нахимовцы уже принимали участие в однодневном полевом выходе на базе отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, где прошли практические занятия по огневой и тактической подготовке, а также преодоление полосы препятствий.

 

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