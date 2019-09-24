Участнице команды КВН «Сборная Снежногосрка» требуется помощьВ Мурманском Нахимовском училище стартовала военно-спортивная игра «Северный форпост»
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Мурманская область. Арктика24.09.19 08:00

Мурманские нахимовцы стали первыми обладателями переходящего кубка командующего Северным флотом в игре «Северный форпост»

В Мурманской области состоялась первая молодёжная военно-спортивная патриотическая игра «Северный форпост» на переходящий кубок командующего Северным флотом. Она прошла на базе Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске и в парке «Патриот» Северного флота под посёлком Кильдинстрой. Игра была посвящена 75-летию разгрома гитлеровцев в Заполярье. В ней приняли участие 70 юношей и девушек от 14 до 16 лет. Они представляли семь команд из Нахимовского училища, Лицея № 2 и Кадетской школы из областного центра, а также из общеобразовательных учреждений городов Апатиты, Заозерск и Ковдор.

Торжественное открытие состоялось в субботу на плацу Нахимовского училища под руководством начальника штаба Северного флота вице-адмирала Владимира Гришечкина. Также в училище прошёл первый этап соревнований. Он включал в себя строевую подготовку, флажный семафор, историческую викторину и рисование Боевого листка.

Второй день был посвящён спортивным и военно-прикладным состязаниям. Сначала участники «Северного форпоста» штурмовали здание в игре лазертаг, а затем преодолевали полосу препятствий в парке «Патриот». На полосе препятствий они должны были пройти «минное поле», на котором с помощью металлодетектора за ограниченное время обнаружить муляжи мин. Затем - выполнить неполную разборку и сборку автомата Калашникова и зарядить его. Стрельбу по мишеням ребята выполняли не из автомата, а из пневматической винтовки. Потом они метали гранаты, демонстрировали приемы рукопашного боя, оказывали первую медицинскую помощь условно раненому товарищу и отрабатывали нормативы по РХБЗ.

Как сообщает пресс-служба СФ,  по итогам состязаний 1 место ожидаемо заняли нахимовцы из команды «Полярные волки», вторыми стали их сотоварищи из сборной «Полярные медведи». Замкнули тройку лидеров юнармейцы мурманского лицея. Свою команду они назвали «Студёный берег».

Кубок командующего флотом и медали вручил призёрам главный судья соревнований – командир армейского корпуса Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев. Утешительные призы – сладкие пороги достались остальным командам: «Военно-морские кадеты» (Кадетская школа, г. Мурманск), «Лидер» (г.Апатиты), «Резерв» (г.Заозерск) и «Граница» (г. Ковдор).

По оценке организаторов игры, все юноши и девушки, при прохождении испытаний проявили волю к победе и бойцовский характер.

 

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