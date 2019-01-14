Мурманские натурбанисты - призёры этапа Кубка Мира в Австрии

Спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Мурманской области Екатерина Лаврентьева, Александр Егоров, Павел Поршнев и Иван Лазарев завоевали бронзовые медали на этапе Кубка Мира по натурбану, который прошёл в Австрийском Винтерлейтене с 10 по 12 января.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Екатерина и Александр, а также член спортивной сборной команды России и Мурманской области Юрий Талых завоевали бронзу в командных соревнованиях, уступив только командам Австрии и Италии.

Павел и Иван выиграли свою бронзу в соревнованиях двоек, уступив двум командам из Австрии.