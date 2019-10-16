17-18 октября в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори» пройдут Мурманские научные чтения «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В рамках мероприятия 17 октября в 10.00 состоится церемония возложения цветов к Памятнику Защитникам советского Заполярья.

В 11.00 состоится торжественное открытие Мурманских научных чтений, в рамках которого пройдет обсуждение актуальных вопросов изучения и популяризации истории Великой Отечественной войны в Заполярье. Мурманские научные чтения пройдут в формате свободной дискуссии, целью мероприятия является всесторонний анализ событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Заполярье.

18 октября в 15.00 пройдёт подведение итогов Мурманских научных чтений в формате круглого стола.

К участию в Мурманских научных чтениях приглашены специалисты Международного банковского института, Российского государственного музея Арктики и Антарктики, Института всеобщей истории Российской академии наук, Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации и других учреждений. Специалисты представят источниковедческие и историографические исследования на заданные темы.