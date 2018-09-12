Мурманские «Норманны» вернулись с Кипра с медалями

Мурманская команда «Норманны» во главе с Михаилом Савченко приняла участие в V Чемпионате мира по интеллектуальным играм среди любителей, который прошёл 7-9 сентября в городе Лимасол (Республика Кипр). За призы турнира боролись 40 команд из 11 стран мира.

Знатоки завоевали серебряные медали в дисциплине «Брэйн ринг» и вошли в десятку лучших команд по итогам турнира.

— Мы уже не первый год достаточно успешно выступаем в «Брейнг ринге», результаты нашей игры на этом чемпионате можно считать большим успехом, — отметил капитан команды Михаил Савченко. — Главной наградой для нас стало официальное приглашение от телекомпании «Игра-ТВ» принять участие в съемках нового сезона международного телевизионного проекта «Брэйн ринг».

Уже в октябре «Норманны» отправятся на съемки в Москву, и совсем скоро у мурманчан будет возможность вновь поболеть за сборную своего города на одном из главных телеканалов страны.

— Нашу команду хорошо знают в профессиональной среде игроков, мы услышали отличные отзывы о команде от представителей телекомпании «ТВ-игра» — организатора российских и международных турниров, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. — Сегодня члены команды «Норманы» являются еще и тренерами, работают с молодежью, готовят себе достойную интеллектуальную смену.

Медали на чемпионате мира стали для мурманских эрудитов не первыми на столь высоком уровне. Год назад на турнире среди профессионалов в Астане «Норманны» получили бронзовые медали в «Что? Где? Когда?» в группе «С».

Администрация города Мурманска всегда поддерживает инициативы ребят, и продолжит это делать и дальше. Так, в этом году, в ноябре команда «Норманны» примет участие и в профессиональном мировом первенстве в Ереване. Право поездки в Армению мурманчане завоевали организованном при поддержке администрации Мурманска международном интеллектуальном турнире «Кубок Арктики».