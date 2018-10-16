Мурманские областные театры активно готовятся к Году театра в Российской Федерации

На оперативном совещании первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин напомнил, что 2019 год в России объявлен Годом театра. Главой Мурманской области Мариной Ковтун утвержден соответствующий региональный план мероприятий. В их числе - театральные фестивали и конкурсы, гастроли ведущих отечественных театров, обменные гастроли мурманских областных театров с театрами регионов Северо-Западного федерального округа.

«Однако не менее важной я считаю активную выездную работу областных театров в муниципальных образованиях. Таким образом решается задача доступности услуг культуры для населения независимо от места проживания», - подчеркнул Алексей Тюкавин.

О работе комитета по культуре и искусству Мурманской области в данном направлении доложил его председатель Сергей Ершов. Глава ведомства сообщил, что активизация гастрольной деятельности областных театров и привлечение зрителей на их спектакли в муниципальных образованиях находится на постоянном контроле комитета.

«Так, благодаря федеральной грантовой поддержке областной театр кукол успешно реализовал проект «Саамские сказки детям Севера». Состоялось 18 показов в населенных пунктах Мурманской области, в местах компактного проживания саами, а также отдаленных труднодоступных населенных пунктах и ЗАТО», - рассказал Сергей Ершов.

Только за I полугодие 2018 года в муниципалитетах состоялось 29 спектаклей театра кукол и 12 спектаклей драматического театра, которые посетило почти 7 тысяч зрителей. В настоящее время формируется план гастрольной деятельности на 2019 год.

Вместе с тем, по мнению главы комитета, практика организации гастролей свидетельствует о том, что, к сожалению, не во всех муниципалитетах работа организована должным образом. Так, в прошлом году в Североморске, Никеле и Заполярном пришлось отменить выездные спектакли драмтеатра в связи с низкой продажей билетов. В 2018 году также в Заполярном снова был отменен спектакль драмтеатра по этой же причине; в Кильдинстрое, Пушном и Кировске выездные спектакли состоялись, однако наполняемость зала составила менее 20%.

Сергей Ершов обратился к руководителям органов местного самоуправления с просьбой эффективнее популяризировать творчество региональных артистов, активнее анонсировать выездные спектакли, ведь создание равного доступа населения Мурманской области к качественным услугам культуры независимо от места проживания - это наша общая государственная задача.