Ученые рекомендуют прекратить промысел мойвыВ Мурманске фиксируются температурные рекорды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.10.18 09:09

Мурманские областные театры активно готовятся к Году театра в Российской Федерации

На оперативном совещании первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин напомнил, что 2019 год в России объявлен Годом театра. Главой Мурманской области Мариной Ковтун утвержден соответствующий региональный план мероприятий. В их числе - театральные фестивали и конкурсы, гастроли ведущих отечественных театров, обменные гастроли мурманских областных театров с театрами регионов Северо-Западного федерального округа.

«Однако не менее важной я считаю активную выездную работу областных театров в муниципальных образованиях. Таким образом решается задача доступности услуг культуры для населения независимо от места проживания», - подчеркнул Алексей Тюкавин.

О работе комитета по культуре и искусству Мурманской области в данном направлении доложил его председатель Сергей Ершов. Глава ведомства сообщил, что активизация гастрольной деятельности областных театров и привлечение зрителей на их спектакли в муниципальных образованиях находится на постоянном контроле комитета.

«Так, благодаря федеральной грантовой поддержке областной театр кукол успешно реализовал проект «Саамские сказки детям Севера». Состоялось 18 показов в населенных пунктах Мурманской области, в местах компактного проживания саами, а также отдаленных труднодоступных населенных пунктах и ЗАТО», - рассказал Сергей Ершов.

Только за I полугодие 2018 года в муниципалитетах состоялось 29 спектаклей театра кукол и 12 спектаклей драматического театра, которые посетило почти 7 тысяч зрителей. В настоящее время формируется план гастрольной деятельности на 2019 год.

Вместе с тем, по мнению главы комитета, практика организации гастролей свидетельствует о том, что, к сожалению, не во всех муниципалитетах работа организована должным образом. Так, в прошлом году в Североморске, Никеле и Заполярном пришлось отменить выездные спектакли драмтеатра в связи с низкой продажей билетов. В 2018 году также в Заполярном снова был отменен спектакль драмтеатра по этой же причине; в Кильдинстрое, Пушном и Кировске выездные спектакли состоялись, однако наполняемость зала составила менее 20%.

Сергей Ершов обратился к руководителям органов местного самоуправления с просьбой эффективнее популяризировать творчество региональных артистов, активнее анонсировать выездные спектакли, ведь создание равного доступа населения Мурманской области к качественным услугам культуры независимо от места проживания - это наша общая государственная задача.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Юлия
14.10.18 14:59
Здравствуйте! Мусор каких габаритов обязаны вывозить мусорщики (мы выставили 2 тумбочки к двери мусоропровода, мусорщик сказал, что не обязан их вывозить)? Отдельного договора с мусор вывозящей компа
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ганус Наталья Николевна, пенсионерка, филолог по образованию (выпускница МГПИ).
14.10.18 00:33
Я, как мать, бабушка, педагог, передаю от своего имени и имени своих экс- коллег по работе и общей борьбе слова сочувствия и поддержке пострадавшей девочке-подростку и её родителям (законным представ
Комментарий к новости:Ужасающий случай подростковой жестокости произошел в Мурманске
Ганус Наталья Николаевна, молодая пенсионерка.
14.10.18 00:00
Символ Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) Юнармия чем-то напоминает орла на заставке немецкого пропагандистского киножурнала времён Второй мировой войны «Немецкое еж
Комментарий к новости:Долг настоящего мужчины – защищать свою Родину
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области упорно держат цены на бензин на одном уровне-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 13-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 299 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика