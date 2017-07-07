Мурманские образовательные учреждения продолжают подготовку к новому учебному году

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проинспектировал ход ремонтных работ в МДОУ № 45 (проспект Кольский, 82).

Детский сад располагается в самом сердце Первомайского округа, его посещают свыше 200 детей, которые занимаются в 11 группах. В учреждении выполнены работы по ремонту системы освещения, в стадии окончания работы по замене оконных блоков, ведётся ремонт прачечной.

Андрей Сысоев отметил весь коллектив детского садика «Сказка». Благодаря их усилиям территория вокруг учреждения полностью соответствует названию.

– Те работы, что мы увидели, это то, что делается во всех садах Мурманска – идет подготовка к новому учебному году, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – В частности замена окон идет в рамках городской программы «Тёплое окно», которая стартовала ещё в 2014 году. За это время мы заменили более 1300 оконных блоков, а в этом году мы меняем 30 процентов от этой цифры, т.е. идём по нарастающей.

Стоит отметить, что во всех учреждениях образования Мурманска реализуется программа модернизации. В школах и гимназиях за лето пройдут глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения. Также будут обновлены и приведены в порядок пришкольные стадионы и спортивные площадки.