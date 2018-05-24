Мурманские общественники поставили гипермаркету «четверку»

В Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазин торговой сети «Лента». В нем принимали участие депутат Мурманской областной Думы, член мониторинговой группы «Честная цена» Юрий Шадрин, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Денис Лашин, члены общественного совета партпроекта, активные граждане.

Участники рейда отметили достойный уровень обслуживания покупателей в гипермаркете и высокое качество товаров.

Сразу после начала проверки общественные контролеры обратили внимание на удобно расположенный стенд с информацией для покупателей. На нем были размещены не только распечатки необходимых нормативных документов, но и фотографии руководителей магазина с мобильными телефонами. Оценили проверяющие и аварийный выход. По словам заместителя директора магазина Михаила Миняева, выход снабжен электронным замком, который в случае надобности может открыть любой покупатель, нажав расположенную рядом кнопку. После этого дверь автоматически откроется, а сигнал об ее открытии уйдет на пульт охраны, и в течение минуты прибудут два охранника, чтобы выяснить, что случилось. Кроме того, дверь аварийного выхода автоматически открывается при срабатывании пожарной сигнализации.

«Этот опыт стоит взять на вооружение другим магазинам», - подчеркнул Шадрин.

Тем не менее, некоторые недостатки в ходе рейда все же были выявлены. Например, член общественного совета партпроекта «Народный контроль» Тамара Ветренко обратила внимание на просроченную на сутки молочную продукцию.

«Также мы обнаружили колбасу, в вакуумной упаковке которой скопилась вода, - сообщила она. – Судя по всему, товар неправильно хранился, хотя срок ее хранения еще не истек. Нашли мы и упаковку докторской колбасы подозрительного цвета – колбаса не должна так выглядеть. Были обнаружены гнилые овощи. Тем не менее, такого товара очень мало, и я уверена, что недостатки будут быстро устранены».

«В Ленту» мы пришли впервые, и впечатление очень хорошее, - отметил Шадрин. – Чувствуется забота о покупателе. Есть даже специальные столы, где покупатели могут упаковать товары в картонную коробку и обернуть ее пленкой. Здесь чисто, хорошо разложен товар, соблюдены правила товарного соседства. Очень важно, на мой взгляд, то, что в магазине широко представлена пищевая продукция местного производства. Да, определенное количество просроченных продуктов мы выявили, но, тем не менее, система контроля качества здесь выстроена, и устранить выявленные недостатки будет несложно. Руководство магазина отнеслось к нашим замечанием адекватно и с пониманием. Думаю, что этот магазин заслуживает крепкой «четверки».

Кстати, «Лента» стала первым магазином, в котором появились товары под брендом «Сделано в Арктике», сообщил Лашин. Сейчас в регионе ведется активная работа над этим брендом, под которым предполагается объединить производителей Заполярья, выпускающих наиболее качественную и востребованную пищевую продукцию.