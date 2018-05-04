Мурманская область. Арктика04.05.18 10:46
Мурманские огнеборцы провели с кадетами урок по пожарной безопасности
Первомайские праздники кадеты общеобразовательной школы №44, обучающиеся по программе «Школа безопасности» в ЦДЮТ областного центра, встретили у огнеборцев Мурманского пожарно-спасательного гарнизона.
При содействии и поддержке Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Первого отряда ФПС по Мурманской области для ребят была организована тренировка по надеванию боевой одежды и снаряжения бойцов с огненной стихией, а на базе пожарной части №11 по охране города Мурманска состоялось занятие по боевому развертыванию и вязанию спасательных и пожарных узлов.
Данные этапы входят в состав программы состязаний по пожарному делу, в том числе и соревнований «Школы безопасности».
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