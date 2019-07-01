Мурманские оздоровительные лагеря принимают вторую смену

Сегодня в Мурманске стартовала вторая смена городских оздоровительных лагерей, которые организованы на базе школ и гимназий в трех округах города. Здесь весело и с пользой проведут время 405 юных северян.

– В первой смене в городских лагерях отдохнули 930 детей и подростков, а более 500 ребят провели летние каникулы в оздоровительных учреждениях Мурманской области и Краснодарского края, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк. – Кроме того, мурманские школьники стали участниками профильных летних экспедиций. В июне они побывали в Кольском районе, поселках Умбе, Ревде, Лапландском заповеднике, а также в акватории Кандалакшского залива.

Организаторы второй смены разработали увлекательную программу: детей ждут экскурсии, походы в театры и кино, участие в творческих мастер-классах, спортивные занятия и множество других познавательных и развлекательных мероприятий.

Особое внимание уделено питанию. В ежедневный рацион в обязательном порядке входят сезонные овощи и фрукты.

Важно отметить, что стоимость путевки в городские оздоровительные учреждения не меняется последние несколько лет и составляет 1050 рублей за одну смену (21 день), что, несомненно, является социальной поддержкой для многих мурманских семей.

Оздоровительная кампания 2019 года продолжается. В настоящее время комплектуются организованные группы детей для отдыха в оздоровительных учреждениях Туапсинского района на третью и четвертую смены.