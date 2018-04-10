Мурманские партийцы примут участие в дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» - Сергей Дубовой

В исполкоме Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось рабочее совещание, которое провел секретарь регионального отделения Сергей Дубовой, посвященное организации в регионе дискуссии «Единая Россия. Направление 2026».

Напомним, ранее секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил о старте региональных дискуссии, направленных на сбор предложений по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизации Партии. «Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на Федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае», - рассказал Турчак.

В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – на межмуниципальном и региональном уровне. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработают основные проблемы в данной части. По словам секретаря генсовета, обсуждение реализации послания будет проходить в том числе в привязке к партийным проектам, партийному строительству и эффективности работы партии в решении проблем граждан и работе приемной, институту сторонников, а также привлечению в «Единую Россию» молодых лидеров и работе кадровых лифтов.

- В Мурманской области межмуниципальные дискуссионные площадки будут организованы в период с 16 по 22 апреля в Североморске, Мончегорске и Кировске, а региональный форум пройдёт 28 апреля в Мурманске на базе Мурманского арктического государственного университета, - отметил Сергей Дубовой. – Как заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, «Единая России» должна стать главным представителем «путинского большинства» во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдёт об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства «Единой России» в их использовании.

Результаты проведенной работы до 30 апреля должны быть направлены в ЦИК партии.