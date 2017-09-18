Мурманские педагоги сразятся в мастерстве

Сегодня в Мурманске стартовал конкурс профессионального мастерства педагогов. В этом году состязание «Учитель города» проводится двадцать первый раз. В нем принимают участие 24 педагога из разных мурманских школ, лицеев и гимназий. Торжественная церемония открытия конкурса состоялась в Доме детского творчества имени Бредова.

– Этот конкурс позволяет завоевать признание коллег, дальше развивать творческие, неординарные подходы к обучению, – отметила заместитель председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Наталья Кочнева. – Конкурс «Учитель города-2017» проводится по двум номинациям: «Педагогический поиск» (для опытных педагогов, которые творчески подходят к урокам) и «Педагогический дебют» (для молодых учителей со стажем работы до трех лет). Бороться за звание лучших педагогам придется целую неделю, проводя открытые уроки, классные часы, родительские собрания.

Жюри выберет трёх призёров и абсолютного победителя, который получит право заявить о себе в областном конкурсе.

Торжественное подведение итогов, награждение победителей и призеров профессионального состязания состоится накануне Дня города во Дворце культуры имени С.М. Кирова.