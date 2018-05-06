Мурманские пловцы привезли 21 медаль со Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады

24-25 апреля 8 атлетов сборной команды Специальной Олимпиады Мурманской области приняли участие в соревнованиях по плаванию Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады. 170 атлетов из 16 регионов нашей страны соревновались на дистанциях от 25 до 1500 метров. Наши атлеты привезли 21 медаль различного достоинства, в том числе 6 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых.

Каждый атлет стал победителем или призером этих соревнований в своем дивизионе. Так, у Леонова Дениса - две золотых и одна серебряная медаль, у Хуторской Анастасии - 2 золотых медали, у Шеиной Маргариты - два «серебра», у Кулевцовой Яны - «серебро» и «бронза», у Гончаровой Аллы - золотая и серебряная медали, у Белоконь Георгия полный комплект - «золото», «серебро» и «бронза», впервые участвовавший Дунаев Евгений завоевал 2 серебряных медали, у Шумилова Никиты - «серебро». В эстафете 4х25м девочки стали бронзовыми призерами, мальчики заняли 4 место.

Все спортсмены - воспитанники тренеров-преподавателей ДЮСАШ №15 города Мурманска Сметаниной А.В. и Павликовой Л.И.