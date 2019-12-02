Мурманские пловцы в числе победителей и призеров Всероссийских соревнований по плаванию

В Саранске с 26 по 30 ноября прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России». В составе команды Мурманской области принимали участие 4 спортсмена: среди юниоров 2001- 2002 г .р. Павел Самусенко (КСШОР, Мурманск) и Ренат Кузьмин (СШ г. Апатиты), среди юниорок 2002- 2004 г .р. Анастасия Сорокина (КСШОР, Мурманск), среди юношей 2003- 2004 г .р. Валерий Фадеев (КСШОР, Мурманск).

Как сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту, по итогам соревнований в копилке Мурманской области 7 медалей различного достоинства: 3-и «серебра» и 2-е «бронзы» завоевал Павел Самусенко, 1-о «золото» и 1-у «бронзу» - Анастасия Сорокина.